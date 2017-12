Um poço da rede de esgoto na Avenida Roland Garros, no Jaçanã, zona norte, na frente do posto de combustíveis Jardim Brasil, passou a exalar cheiro de gasolina anteontem. O local foi interditado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que tenta descobrir a origem do forte odor. Foi constatado risco de incêndio. O posto apresenta problemas de vazamento desde 2008, quando foi multado em R$ 82 mil.