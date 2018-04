Posto de venda de ingressos no MorumbiShopping é assaltado

O posto de atendimento da LivePass - especializada em venda de ingressos para shows - do MorumbiShopping, na zona sul, foi assaltado na noite de domingo. Às 20h, três homens abordaram dois funcionários e exigiram o dinheiro do caixa. O trio fugiu com tíquetes de espetáculos musicais e R$ 100 mil em dinheiro.

Foi o segundo roubo em menos de uma semana no shopping. No dia 7, houve um assalto à joalheria Dryzun, no piso térreo. Era horário de almoço e o shopping estava cheio. Houve tiroteio e pânico, mas ninguém se feriu. Os bandidos fugiram.

O ataque de domingo ocorreu no setor G1 do Morumbi, onde está a loja. Ali também fica o estacionamento do shopping. Segundo o site da empresa, o posto vende, entre outras atrações, ingressos para o show do Iron Maiden, que será no mês que vem em São Paulo e no Rio. Os ingressos variam entre R$ 100 e R$ 320.

Investigação. Ontem, ninguém da empresa quis falar sobre o assalto. Um segurança estava de plantão perto das bilheterias, mas não confirmou se estava ali após o crime ou se faz a segurança do lugar. Por nota enviada na noite de ontem, o shopping confirmou o assalto, mas não divulgou o valor do prejuízo.

As vítimas do assalto foram chamadas pela polícia e vão ajudar a fazer o retrato falado dos criminosos. A polícia não informou se o posto de venda tem câmeras que possam ter gravado a ação dos assaltantes.

A Secretaria da Segurança Pública informou que o crime foi registrado no 96.º Distrito Policial (Brooklin), mas será investigado pelo 11.º DP (Santo Amaro).