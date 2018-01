Poste só é removido 6 horas após acidente A batida de um carro em um poste de iluminação da Ponte Cidade Jardim, na zona sul da capital, travou o trânsito no início da manhã de ontem na Marginal do Pinheiros, no sentido Rodovia Castelo Branco. O acidente, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), ocorreu de madrugada. A estrutura de metal, com o impacto, ficou retorcida durante horas bloqueando a passagem de veículos sob a ponte.