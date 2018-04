Posição é equivocada Na década de 1980, Jânio Quadros cercou as praças. Outras medidas se seguiram: vieram as grades sob os viadutos nas administrações de Paulo Maluf e Celso Pitta. Nos governos de Marta Suplicy e José Serra, foram os bancos ondulados e as rampas antimendigo. Atualmente, com a GCM coibindo a população de rua, a violência foi institucionalizada.