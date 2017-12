Portugal faz apreensão recorde

Trata-se da maior apreensão em Portugal em cinco anos. A quadrilha planejava exportar do Brasil para Portugal, via Porto de Leixões, dez contêineres, cujo conteúdo foi declarado oficialmente como sendo gesso. Na realidade, a carga era formada por sacos de cocaína. A PJ informou que os detidos, com idades entre 21 e 49 anos, declararam ser empresários e um deles até se apresentou como investigador da Polícia Civil.