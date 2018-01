Porto ganhará base de estudos e navegação

Os dois espaços, que serão reformados, fazem parte do projeto de revitalização do porto, feito em parceria com a Companhia Docas do Estado (Codesp). O curso da reforma, segundo a USP, é de R$ 800 mil e será pago pela universidade.

Na base do porto, serão feitas atividades de pesquisas e navegação e haverá um banco de dados de apoio a projetos. O espaço terá, inicialmente, uma sala de aula para 60 alunos, câmaras frigoríficas e quatro sanitários. Depois, a base será climatizada e remontada 5 metros mais próxima do mar.

Já o museu funcionará no navio Besnard, que fez mais de 9 mil expedições de 1967 a 2008, quando sofreu um incêndio. Um novo barco, o Delphini - o primeiro oceanográfico totalmente construído no Brasil -, ficará atracado no local para expedições.