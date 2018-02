Porto Feliz decreta emergência após três mortes O prefeito de Porto Feliz, Levi Rodrigues Vieira (PSD), decretou estado de emergência no município paulista ontem, no dia seguinte ao temporal que causou a morte de três pessoas. Com o decreto, o prefeito espera obter recursos para reconstruir pelo menos 12 casas que ruíram ou ficaram danificadas e recompor os estragos na área urbana. Ventos de 90 km por hora, acompanhados de granizo, também derrubaram árvores, postes e danificaram indústrias e prédios.