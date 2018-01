Porto desaba e deixa seis desaparecidos Seis pessoas estão desaparecidas após desabamento do porto da mineradora Anglous Ferrous ontem, em Santana, a 24 quilômetros de Macapá, no Amapá. Segundo a empresa, uma forte onda provocou o desmoronamento de terras na encosta e a consequência foi o desabamento do pier. No momento do acidente, a Anglous Ferrou fazia carregamento de minério de ferro para a China.