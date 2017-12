Portinari: polícia pede imagens de condomínio A Polícia Civil de São Paulo pedirá as imagens das câmeras de vigilância de um edifício onde uma tela de Cândido Portinari teria sido furtada depois de ser trocada por uma réplica no mês passado. A delegada Beatriz Bravo Ernandes, do 15.º Distrito de Polícia (Itaim-Bibi), quer saber quem entrou no apartamento dúplex do advogado criminal Carlos Ely Eluf, no Jardim Europa, zona oeste da cidade.