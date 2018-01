Portas falham no 1º dia útil do Metrô Vila Prudente Com 7,4 mil passageiros transportados em 6h30 de operação, a Estação Vila Prudente, da Linha 2-Verde do Metrô, na zona leste, começou a funcionar ontem após ter sido inaugurada no sábado. O deslumbramento dos usuários ante a nova parada impediu que um problema técnico fosse detectado: as portas dos trens não estavam alinhadas às portas das plataformas.