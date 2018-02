Portas de vidro em plataformas serão retomadas A instalação das portas de plataforma, que podem contribuir para reduzir certos tipos de interrupções de trens, será retomada neste mês na Estação Vila Matilde, na Linha 3-Vermelha. A informação é do diretor de Operações do Metrô, Mário Fioratti Filho. Ele não divulga prazo para que o equipamento fique pronto, mas diz que o trabalho que ainda resta para fazê-lo funcionar "é rápido". As barreiras de vidro, que evitam a queda de pessoas e objetos nos trilhos, estão montadas na parada desde 2010, mas nunca funcionaram - ficam permanentemente abertas. A demora é por causa da suspensão do contrato com o consórcio Trends-Poscon, responsável pelo equipamento.