Portão do Metrô fecha 5h mais cedo na Luz O cartaz grande fixado na fachada informa que a Estação Luz da Linha 4-Amarela do Metrô, no centro, fica aberta das 4h40 à meia-noite. Mas quem precisa acessá-la pela Rua Brigadeiro Tobias só tem até as 19h para entrar. Esse é o horário em que os funcionários da ViaQuatro, concessionária que administra a linha, fecham o portão. Depois, só dando a volta no quarteirão para conseguir entrar, pela Avenida Cásper Líbero.