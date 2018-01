Portal divulga explicações A Secretaria de Educação analisou e categorizou todas as propostas - de alunos, professores, escolas e entidades do setor - recebidas durante a consulta pública do Mais Educação. As alterações na proposta final e as justificativas e critérios para as escolhas foram esclarecidas em 23 notas ténicas no site maiseducacacao.prefeitura.sp.gov.br. O portal seguirá disponível até 15 de novembro, com vídeos e textos sobre o programa.