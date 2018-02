Porta emperrada provoca lentidão em linha do Metrô

SÃO PAULO - Um problema em uma porta fez com que um vagão de um trem da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo fosse esvaziado na Estação Santa Cruz, no início da noite desta terça-feira, 26. Segundo a empresa, a ocorrência foi às 19h07, em pleno horário de pico, no sentido Tucuruvi.

Houve lentidão na linha e vários passageiros reclamaram pelo Twitter do maior tempo de parada das composições e da superlotação das estações. O Metrô informou que o problema foi resolvido às 19h42 e que a circulação dos trens estava em processo de normalização.