Porta emperra e trem é recolhido na Linha 4

Caio do Valle - Jornal da Tarde,

SÃO PAULO - Uma porta emperrada fez com que um trem tivesse que ser evacuado na Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo no início da noite desta sexta-feira, 22. A ocorrência, na Estação Paulista, contribuiu para piorar a superlotação da plataforma sentido Butantã, às 18h45, em pleno horário de pico.

Segundo a concessionária ViaQuatro, responsável pela operação da linha, a composição estava parada na estação quando foi detectado o problema. Os passageiros foram avisados pelo sistema sonoro que deveriam sair e aguardar o trem seguinte. A ocorrência durou cerca de 5 minutos. O trem foi recolhido para o pátio de manutenção da Linha 4, na Vila Sônia, zona oeste.

Inaugurada em 2010, a Linha 4-Amarela é considerada a mais moderno de todo o sistema metroviário.