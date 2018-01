Por tombamento de caminhão, Dutra tem 14 km de congestionamento

SÃO PAULO - O tombamento de um caminhão de pequeno porte na rodovia Presidente Dutra chegou a bloquear as duas faixas no sentido São Paulo na manhã desta segunda-feira, 7. O incidente, que não envolveu vítimas, aconteceu no km 221 na altura do município de Guarulhos.

A pista ficou bloqueada entre 7h20 e 8h25, informou a concessionária CCR Nova Dutra, responsável pelo trecho. Enquanto o veículo era retirado, o tráfego fluiu lentamente pelo acostamento. O incidente ainda tem reflexo no trânsito, e a CCR registra 14 km de lentidão - do km 221 ao km 207.

Não há informações sobre o conteúdo da carga que era transportada pelo caminhão.