Por todo o País, cidades fazem pente-fino em boates Após a tragédia de Santa Maria, prefeitos das principais capitais do País intensificaram a fiscalização em casas noturnas. Baladas já começam a baixar as portas por causa da ofensiva. Até 18h de ontem, 27 casas de shows haviam sido interditas pela prefeitura de Manaus, entre elas a boate Tropical Club, no complexo do Hotel Tropical.