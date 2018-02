Por telefone, juíza acusada de tentativa de extorsão oferece ajuda a noiva de goleiro O Estado obteve cópia das escutas telefônicas de conversas da juíza Maria José Starling com a dentista Ingrid Oliveira, noiva do goleiro Bruno Fernandes, preso sob a acusação de matar a ex-amante Eliza Samudio, há um ano. Ingrid acusa a juíza de cobrar R$ 1,5 milhão para liberar Bruno. O grampo foi feito com autorização judicial a pedido do Ministério Público de Minas, que investiga a denúncia.