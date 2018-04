Por R$ 2.885, golpista vendia vagas em Paris

Botelho começou a ser investigado no dia 24 de março, depois de as vítimas relatarem o golpe no 96.º Distrito Policial (Monções). Ele oferecia também benefícios para quem quisesse trabalhar nas obras de um shopping na capital francesa. Em troca da garantia da documentação, Botelho cobrava R$ 2.885.

"As vítimas vieram de Vazante (MG) para São Paulo por orientação do preso", disse o delegado assistente Dalmir de Magalhães. Na capital, elas se encontraram com Botelho numa sala comercial alugada por um dia. Depois de receber o dinheiro, ele pediu que aguardassem em um hotel, onde não havia reservas.

A polícia pediu ao escritório que avisasse, caso ele retornasse. Ontem, os policiais foram à Avenida Nações Unidas, 14.171, e prenderam Botelho, quando ele ia receber dinheiro de Rangel Lorenço, de Ituiutaba (MG). O golpe era praticado havia pelo menos um ano. / MARCELA SPINOSA