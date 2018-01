Por R$ 242 milhões, Kassab renova contratos da varrição

Ao contrário do que havia dito o secretário municipal de Transportes, Alexandre de Moraes, no meio da crise com as empresas de varrição, que paralisaram parte dos serviços em meio a fortes chuvas que atingiram a capital, os contratos com as quatro empresas do setor foram renovados pelo prefeito Gilberto Kassab. A renovação por mais um ano aumenta o contrato das empresas em R$ 242,42 milhões, conforme mostram os extratos da renovação publicados no Diário Oficial da Cidade nesta quarta-feira, 4.

Os atuais acordos, assinados em 2006, terminaram em 3 de novembro e poderiam ser prorrogados por mais dois anos. Kassab, no entanto, estudava alternativas à renovação, entre elas a contratação emergencial (sem licitação) de outras empreiteiras e a descentralização do serviço, transferindo-o às 31 subprefeituras.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas, segundo informou por meio de nota a Secretaria Municipal de Serviços, a renovação foi feita sem aumento de custos para o governo. A nota diz ainda que uma comissão interna especial da pasta de Serviços deverá apresentar até o final do mês de novembro conclusões para um novo modelo de licitação e prestação de serviços para a varrição.

Em setembro, Moraes afirmou ter alertado as empresas sobre o risco de rompimento dos contratos, caso ocorresse interrupção no serviço, o que acabou acontecendo dias depois. Kassab, então, recuou da decisão de cortar 20% da verba destinada à limpeza urbana e voltou a pagar R$ 27,5 milhões por mês às empresas de varrição, encerrando a greve.