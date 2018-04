Por que saímos das cavernas, afinal?

Mais de 100 mil pessoas assistiram à tal cena do despertar para o amor da personagem de Malu - sem contar o pai dela, que esteve na platéia de todas as récitas por determinação do Conselho Tutelar. Mais: para não correr riscos de arranhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a garota foi emancipada pela família e atua com alvará da Vara da Infância. Enfim, a suspeita de pornografia, no caso, é tão pertinente quanto os argumentos da censura na época da ditadura.

Resta o consolo de que a peça saiu de cartaz no último domingo, deixando à sombra esse espetáculo de dar vergonha que segue seu curso na Justiça. Como disse Millôr Fernandes dia desses em seu Twitter, "se o homem da caverna soubesse o que ia acontecer, teria ficado lá dentro".

Miss chapa quente

Aécio Neves já avisou a José Serra: vai passar uns dias totalmente alheio à campanha

presidencial.Dedica-se esta semana à candidatura da mineira

Débora Lyra ao posto de Miss Brasil 2010. Favorita ao concurso do próximo sábado, a moça já se deu ao luxo de dispensar três vezes a proposta de uma chapa puro-sangue com o ex-governador de seu Estado.

Serial Killer

Enchentes, mancha de óleo, carro-bomba, incêndio em bueiro: será que a passagem de Ahmadinejad nos EUA não tem um pouco a ver com tudo isso?

Só pra contrariar

Não será surpresa para esta coluna se Dunga convocar Rodriguinho e Branquinho, do Santo André, para a Copa do Mundo.

Dose pra elefante

Mal jantou ontem com Michel Temer, Dilma Rousseff já almoça hoje com Francisco Dornelles. Diz o José Serra que, no lugar dela, preferiria uma buchada de bode!

Esclarecimento importante

José Serra não se referiu a fumantes como pessoas "sem Deus" em encontro evangélico, como foi divulgado Brasil afora por uma agência de notícias. Para que não reste qualquer dúvida a respeito, capaz até de o tucano pegar um fumante no colo no próximo corpo-a-corpo de campanha.

Convalescência

Já está tudo bem com as costas de William Bonner. O jornalista ainda sente uma leve pressão no Twitter quando senta na bancada do Jornal Nacional, mas a sensação desagradável passa ainda no primeiro bloco do telejornal!