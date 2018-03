Por que os ônibus de SP ainda causam tantas reclamações?

Eles são lentos, desconfortáveis, lotados. Algumas vezes, sujos. Muitas vezes atrasados. Na maioria das vezes, muito criticados. Os ônibus de São Paulo são a ponta mais visível da dificuldade de coordenar o transporte público de uma megalópole - um problema que afeta a vida de 6 milhões de paulistanos por dia. Problema esse, diga-se, histórico.

No governo Marta Suplicy, um projeto foi desenvolvido para dar prioridade ao ônibus dentro do sistema viário. Os ônibus circulariam nas principais avenidas em corredores exclusivos, separados do resto do trânsito e livres dos congestionamentos. Eles ainda seriam monitorados por GPS para assegurar a pontualidade. Todo o sistema da região metropolitana seria integrado com o metrô e trens pelo bilhete único, o que permitiria mais viagens com uma única tarifa.

Na prática, muito deixou de ser feito. Hoje, andar de carro ainda é extremamente mais rápido do que de ônibus. A média de velocidade nos tais corredores exclusivos é quase a mesma que uma pessoa correndo. Com tanta ineficiência, milhares de ex-usuários do serviço preferiram comprar seus carros e motos, o que aumentou os congestionamentos nas ruas e o risco de acidentes.

Para entender melhor a dimensão de tantos entraves, o Estado conversou com dez especialistas do Brasil e de outros países para apontar os gargalos e as boas ideias que já foram adotadas por outras metrópoles. Das deficiências dos corredores até a falta de organização do setor, entenda o que está errado e o que é possível fazer para atenuar o problema.