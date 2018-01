Por que muitos esperam 1h por 90 segundos de pose?

Qual o segredo de seu incrível sucesso? Especialistas afirmam que Gisele "sabe se vender". "Ela poderia abrir um curso de doutorado em marketing, que abrangesse todos os períodos do trabalho de uma modelo. Ela nasceu com isso, e tem luz, uma estrela", diz Giovanni Bianco, diretor-geral do desfile.

"Ela tem um biotipo que qualquer mulher do hemisfério norte gostaria de ter. Aqui as pessoas querem nariz pequeno, peito não sei de que jeito, Ela é uma beleza internacional, estonteante", diz a editora de moda Costanza Pascolato. Embora reconheça que Gisele não é a pessoa mais articulada do mundo, ela afirma que a modelo compensa com uma mistura excepcionalmente feliz de disciplina e senso de oportunidade. "Isso é muito mais importante", diz. /