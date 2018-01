Por quanto tempo um neandertal mamava?

O leite materno é nosso primeiro alimento quando saímos do útero. É uma dádiva da evolução a mãe poder suprir por alguns meses toda a alimentação do filho. Isso aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes, que são dispensados da árdua tarefa de procurar seu próprio alimento logo que nascem (como no caso dos répteis), e alivia os pais do trabalho de coletar alimento e transportá-lo até o filhote (como no caso de aves).

Mas amamentar também prolonga o tempo que a mãe dedica ao filhote, o que diminui o número potencial de filhos que ela pode produzir durante seu período fértil (nos animais e sociedades primitivas), ou o tempo que ela leva para voltar ao mercado de trabalho(nas sociedades modernas).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A duração da amamentação exclusiva e como deve ser conduzido o desmame é um dos assuntos preferidos dos jovens casais, dos estúdios os da saúde infantil e das leis trabalhistas. Saber como se comportavam as mães pré-históricas e as espécies de hominídeos que nos antecederam no planeta, se não nos ajudar a decidir o que é preferível, pelo menos enriquece o debate entre as mães de recém-nascidos.

Pois bem, os cientistas já descobriram um método capaz de determinar quando um dente foi desmamado (ou melhor, quando o dono daquele dente foi desmamado). Os dentes se formam no interior da gengiva ainda durante a gestação e seu processo de crescimento é semelhante ao de uma árvore. Cada dia uma nova camada é adicionada sobre a anterior. Se cortarmos uma árvore, poderemos observar as camadas concêntricas de madeira formadas a cada ano. Contando essas camadas podemos calcular a idade da árvore.

Nos dentes ocorre a mesma coisa, a cada dia é adicionada uma nova camada e, se cortarmos um dente, é possível observar essas micro camadas depositadas a cada dia. Essas camadas de osso são extremamente duras pois contêm, entre outras coisas, sais de cálcio e bário. É por isso que os dentes estão entre os ossos mais bem preservados em esqueletos antigos.

O interessante é que existe numa outra peculiaridade entre os mamíferos. A placenta, apesar de deixar chegar ao feto uma grande quantidade de cálcio, restringe a quantidade de bário. Por esse motivo, os ossos formados durante a gestação têm mais cálcio e menos bário. O leite produzido pelas glândulas mamárias tem mais bário e menos cálcio. E a alimentação sólida tem uma quantidade de bário menor que a presente no

leite. Assim, a quantidade de bário que um mamífero recebe é baixa durante a gestação, aumenta ao nascer, e diminui quando é desmamado.

O que os cientistas fizeram foi associar esses dois conhecimentos. Eles cortaram os dentes, identificaram as camadas produzidas a cada dia, e mediram a quantidade de bário e cálcio em cada uma dessas camadas - desde as produzidas antes do nascimento até as produzidas muitos anos depois. Em todos os dentes examinados houve dois momentos em que a quantidade de bário dava um pulo para cima e para baixo.

Eles imaginaram que elas correspondiam ao dia do nascimento, quando a alimentação deixa de vir da placenta e passa a vir do leite (bário sobe),e ao período em que amamentação era interrompida gradualmente e a alimentação sólida era introduzida (bário desce).

Para testar essa hipótese, os cientistas examinaram dentes de seres humanos e macacos que haviam sido acompanhados durante a vida e portanto se sabia exatamente quando eles haviam nascido e quando haviam sido desmamados. O resultado deste experimento demonstrou que o aumento e a diminuição no nível da bário nas camadas do dente ocorriam exatamente quando mudava a alimentação. Pronto, haviam descoberto um método de extrair de um simples dente a informação de quando ele havia nascido e quando havia sido desmamado.

Aí começa a parte interessante. Esses mesmos cientistas resolveram examinar dentes de múmias, esqueletos de seres pré-históricos e dos nossos ancestrais. O mais interessante é o caso do dente de um jovem neandertal que viveu e morreu no meio da época Paleolítica (aproximadamente160.000 anos atrás, na Idade da Pedra). Quando o primeiro molar extraído deste crânio foi analisado, os cientistas puderam determinar que o rapaz mamou por exatos227 dias depois de nascer (~7,5 meses).

Entre o dia 227eo435 (quando tinha 1,2 anos) ele foi aos poucos desmamado. Deixou de tomar leite e passou a comer alimentos sólidos. Em outras palavras, entre os neandertais que viveram na Idade da Pedra as crianças eram amamentadas de forma exclusiva por 7,5 meses e ainda mamavam esporadicamente por mais 6 ou 7 meses. Claro que o dado é de um único indivíduo e será necessário examinar muitos dentes, de diversos esqueletos, para poder ter certeza de como era o hábito de amamentação de toda a população.

A descoberta talvez ajude a valorizar o aleitamento materno por um período longo. Infelizmente, apesar das campanhas, esse hábito vem sendo abandonado. A pressão para que as mães voltem ao trabalho, uma novidade dos últimos 150 anos, está ameaçando um comportamento que existe faz pelo menos 150.000 anos. É sábio mudar?