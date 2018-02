Por pouco, bala não atinge coração de oficial de justiça

Em estado mais grave do que o da psicóloga estava uma outra vítima do atirador: o oficial de justiça Marcelo Ribeiro de Barros, de 49 anos. O tiro que o atingiu passou raspando por seu coração e perfurou seu pulmão. "O anjo da guarda ajudou. Se a trajetória da bala fosse reta teria atingido o coração", disse o médico José Roberto Hilsdorf, que atendeu as vítimas no Hospital do Servidor Público Municipal.

O oficial de justiça teve uma hemorragia grave e os médicos tiveram de drenar cerca de um litro de sangue de seu pulmão. A exemplo das outras vítimas, Barros chegou consciente ao hospital. "Ele os demais pacientes estavam bastante confusos, falando coisas desconexas", afirmou o médico Hilsdorf.

No fim da tarde de ontem, sua situação se estabilizou e ele foi transferido para outro hospital, na Liberdade, no centro.

A terceira vítima do atirador atendida pelo médico Hilsdorf foi o auxiliar de enfermagem Marcelo Teles de Lima, de 27 anos. Ele foi atingido no rosto e também teve o maxilar fraturado por uma das balas disparadas pelo administrador. O irmão gêmeo do auxiliar de enfermagem, Maurício Teles de Lima, não quis dar entrevista. Disse apenas que Marcelo não corria risco de morrer. No começo da noite de ontem, a família preparava a transferência do auxiliar de enfermagem para outro hospital, em Moema, na zona sul. / A.R. e W.C.