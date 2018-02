Por onde anda...

Lídia Brondi, atriz que ganhou fama nos anos 1980 por sua atuação em novelas da Rede Globo, como Dancin' Days, Roque Santeiro e Tieta, hoje é psicóloga.

Aos 53 anos de idade, Lídia mora em Ribeirão Preto, no interior paulista, com a única filha, Isadora, fruto de seu primeiro casamento, com o diretor de TV Ricardo Waddington.

Sua última aparição foi em 1991 na novela Meu Bem, Meu Mal, época em que descobriu estar sofrendo de síndrome do pânico. Decidiu, então, procurar tratamento e encerrar a carreira.

Na época, Lídia já estava com o ator Cássio Gabus Mendes, com quem havia contracenado em Vale Tudo em 1988 - ele está atualmente no ar na novela das 19h, Lado a Lado. O casal vive junto há 22 anos.

Afastada da mídia, Lídia passou a preservar sua privacidade e não deu mais entrevistas nem falou sobre a carreira de artista. Em 2002, foi aprovada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), onde se graduou.

No período em que encenava, Lídia também atuou no cinema, em filmes como Perdoa-me por me Traíres, de Braz Chediak, e O Beijo no Asfalto, de Bruno Barreto. Posou para a Playboy em 1980 e em agosto de 1987, em a uma edição especial da revista. / CAMILA BRUNELLI