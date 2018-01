Por onde anda...

Nello de"Rossi, o ator que dizia "bonita camisa, Fernandinho" no comercial

Quem tem mais de 30 anos provavelmente conhece o bordão "Bonita camisa, Fernandinho". Os mais novos também já devem ter ouvido, mas muitos não sabem de onde ele surgiu. A frase foi veiculada em um comercial das camisas US-Top em 1984. E virou febre nacional. Até hoje, é comum ouvi-la como elogio quando se veste uma camisa nova. Ainda mais para o empresário Nello de"Rossi, de 87 anos, que já perdeu as contas de quantas vezes ouviu o bordão.

Foi ele quem falou, pela primeira vez, "Bonita camisa, Fernandinho". Nello interpretou o empresário que elogia a roupa do funcionário na peça publicitária. "Até hoje falam a frase quando me veem", conta.

Italiano, ele mora em São Paulo desde 1973. Ator e diretor de cinema, havia trabalhado em filmes na Itália e nos Estados Unidos. Nos anos 40, morou em Nova York. Nos EUA, dirigiu um documentário e foi garçom.

Em 1973, após a morte do irmão que morava no Brasil, veio para a capital ajudar a cunhada a tocar o restaurante Trastevere. A casa fechou, mas ele resolveu abrir outra com a ajuda da mulher e dos três filhos. Em 1974, inaugurou o Nello"s em um sobrado de Pinheiros. Lá está até hoje. Ele continua investindo em sua paixão: o cinema. Participou de produções como Festa, de Ugo Giorgetti. "E pretendo lançar meu próximo longa em breve."