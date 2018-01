Por onde anda...

Mara

Maravilha, que foi apresentadora de TV nos anos 80 e 90

Nascida na Bahia, a cantora Mara Maravilha afirma ser uma paulistana de coração. Ela se mudou para São Pauloa quando ainda era adolescente, por intermédio do apresentador Silvio Santos, e nunca pensou em voltar para a terra natal. "Amo a riqueza cultural desta cidade", afirma ela.

Mara ficou famosa nas décadas de 1980 e 1990 como apresentadora infantil, mas nos últimos anos se afastou das grandes emissoras para se dedicar a pregar o Evangelho. Embora esteja longe dos holofotes, projetos não faltam para a baiana. Há alguns anos, chegou a abrir uma loja de produtos infantis e gospel na Rua Conde de Sarzedas, no centro, mas desistiu da empreitada. "A gente concluiu que é melhor só fazer o licenciamento dos produtos", afirma.

Agora, Mara está gravando seu quarto DVD voltado para crianças - "estou um pouquinho atrás na corrida contra a Xuxa, que lança um por ano" -, planeja voltar a apresentar um programa em alguma emissora de televisão - "vai ser algo família, popular, sem apelo religioso" - e vai começar a realizar um tour anual à Terra Santa num avião fretado para quem se dispor a pagar cerca de US$ 3 mil para passar dez dias com ela no "melhor lugar do planeta". O nome da excursão? "Israel Maravilhoso".