Por motivo desconhecido, Guaratinguetá fica sem energia

A cidade paulista de Guaratinguetá, no vale do Paraíba, está sem luz desde às 20h desta quarta-feira, 11. Segundo o serviço de atendimento eletrônico da concessionária EDP Bandeirante, equipes da concessionária estão trabalhando para restabelecer o fornecimento na cidade que tem cerca de 107 mil habitantes e fica próxima à subestação de Furnas, em Cachoeira Paulista. A concessionária não soube informar o motivo da suspensão no fornecimento.

