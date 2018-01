Por manutenção, Sacomã e Guaianazes ficarão sem água

SÃO PAULO - A manutenção em dois reservatórios da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) causa, nesta terça-feira, 17, o corte d'água na região do Sacomã, zona sul de São Paulo. Amanhã, quarta-feira, 18, é a vez de moradores da região de Guaianazes, na zona leste de São Paulo, sofrerem com a interrupção no abastecimento. A normalização está prevista para as 21 horas do mesmo dia.

No Sacomã, o corte ocorre enter as 8 e 15 horas. Os bairros afetados são: São João Clímaco, Vila Vermelha, Vila Moraes, Vila Brasilina, Vila das Mercês, Jardim Ana Maria, Vila Escudeiro, Jardim Natália, Jardim Santo Antônio do Cursino, Parque Bristol, Jardim Imperador, Jardim Celeste, Vila Henrique Cunha Bueno, Vila Quaquá, Jardim Tropical, Vila Água Funda, Vila Anchieta e Vila Bandeirantes.

Já na quarta-feira, 18, o corte será na região de Guaianazes, zona leste, entre as 8 e 16 horas. Os locais atingidos serão: Fazenda Caguaçu, jardins Gianetti, Guaianases, Ipanema, Irene, Itapemirim, Lageado, Liderança, Lourdes, Maria Margarida, Marilene, Marília, Marina, Maringá, Miriam, Planalto, São Carlos, São Geraldo, São Pedro, São Vicente, Parada XV, e parques Centenário, Guaianases, além da Vila Regina e COHAB Guaianases A.