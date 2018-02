'Por engano', bando tortura aposentado

O aposentado Rui Antônio dos Santos, de 59 anos, escapou de morrer nas mãos de criminosos ontem de madrugada, no Parque São Rafael, zona leste de São Paulo. Ele foi sequestrado e torturado. Os bandidos haviam montado um "tribunal" e acusavam o aposentado de cometer estupros na região. Após denúncia, policiais militares do 38.º Batalhão (São Mateus) chegaram ao cativeiro e salvaram Santos.

A vítima foi sequestrada por volta das 13 horas de anteontem, no local onde trabalha, em uma praça. Ele grava nomes em objetos. Santos contou à polícia que foi procurado por um homem que afirmou estar interessado em gravar o nome da filha em um chaveiro para presenteá-la.

O desconhecido pediu ao aposentado que o acompanhasse até o carro para levá-lo até o local onde faria o serviço. Assim que entrou no veículo, onde estavam mais três homens, ele começou a ser agredido e ameaçado.

Santos foi levado até um barraco, em uma travessa da Rua Pedro Medeiros, no Parque São Rafael, onde a tortura continuou.

Segundo a PM, a intenção dos bandidos era executar o aposentado. Os policiais foram chamados pelo 190 e, quando chegaram, acharam quatro suspeitos e decidiram abordá-los na rua. Ao mesmo tempo, perto deles, saíram vários suspeitos de uma viela, todos correndo. Atrás deles, a vítima apareceu chorando. Dizia aos PMs que o haviam salvado.

Agressores. O aposentado reconheceu os quatro detidos como integrantes do bando que o sequestrara. Com o apoio de outras equipes, os policiais detiveram mais dois homens e uma adolescente que também estavam envolvidos no sequestro.

Encontrado bastante nervoso, o aposentado não foi ferido com gravidade e passa bem. Segundo os policiais, o bando acusava o aposentado de ser um estuprador que agia no bairro e pretendia matá-lo. Eles organizaram uma espécie de "tribunal do crime" para julgar o aposentado.

Fio. Para interrogá-lo, os bandidos - ligados a traficantes de drogas - usaram um fio para enforcar a vítima. Segundo policiais, não há qualquer prova de envolvimento de Santos com estupros na região. O delegado Fernando César autuou os seis maiores em flagrante pelo crime de sequestro e liberou a garota.