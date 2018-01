Por Enem, Paulista será bloqueada mais tarde neste domingo

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo decidiu interditar a Avenida Paulista, na região central da capital, para carros a partir das 13 horas no próximo domingo, 25, após o fechamento dos portões das unidades de ensino que terão provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O prefeito Fernando Haddad (PT) confirmou a decisão na manhã desta terça-feira, 20.

São ao menos três unidades de ensino no eixo da avenida com Enem no final de semana: os Colégios Dante Alighieri, Objetivo e São Luís. Ele classificou como positiva a abertura da Paulista para ciclistas e pedestres no último domingo, 18.

Para atravessar a região da Bela Vista e Cerqueira César para os Jardins, e vice-versa, o motorista poderá fazer a passagem pela Rua da Consolação, pela Avenida Brigadeiro Luís Antonio e pela Rua Treze de Maio.