Por DPs, Cidade Dutra lidera ranking de casos Estatísticas da Secretaria de Segurança Pública mostram que a região de Cidade Dutra, na zona sul da capital, é a líder em mortes no trânsito na capital em 2011, com 21 casos. Em seguida vêm Bom Retiro, no centro, com 12 casos, São Mateus, na zona leste, e Jaçanã, na zona norte, cada um com 11 casos. Em Perus, também na zona norte, foram registrados dez casos.