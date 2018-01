A paróquia Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América, é uma das mais bonitas da cidade e bastante famosa pelas longas filas de espera para casamentos. Seu projeto mistura o estilo dos templos mineiros com o das igrejas portuguesas. O altar-mor de madeira entalhada é representante da arquitetura barroca. Ele pertenceu à Igreja de Sant'Ana de Mogi das Cruzes, com data estimada de 1740.