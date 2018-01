Por dentro da Igreja do Rosário Antiga matriz da cidade, a Igreja do Rosário foi construída no século 19, com paredes de taipa de pilão. As diversas alterações que sofreu lhe deram um aspecto eclético, com predominância do estilo neogótico, com o interior cheio de afrescos. No fundo da igreja estão os túmulos de figuras importantes, como o barão de Paraitinga.