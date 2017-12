Por dentro da garagem ''mais sexy'' dos EUA

Feito essencialmente de concreto e vidro, o prédio no número 1.111 da Lincoln Road tem pisos com gabaritos variados: desde cerca de 2 metros a mais de 10 metros. Uma série de rampas e escadas ligam os andares, todos cercados apenas de parapeitos, propiciando uma vista geral da cidade.

Praticamente não há paredes internas. Assim, o projeto assinado pelo conceituado escritório suíço Herzog & de Meuron criou grandes áreas consideradas ideais para eventos como festas e casamentos ou mesmo lançamentos de filmes como Sex and The City 2. Fora isso, o prédio 1.111 também reúne apartamentos e escritórios num mesmo endereço, próximo de um dos principais centros de compras de Miami. Isso justifica o apelo "sexy" do empreendimento, não?

CHINA

O dilema de crescer sem esquecer tradições

A pujança da China tem transformado o horizonte de suas cidades. Para onde se olha, é quase impossível não ver canteiros de grandes avenidas ou modernos arranha-céus. Mas obras assim também fazem os chineses reverem seu passado - e travar o conhecido debate entre a promoção do desenvolvimento e a proteção das tradições.

Um caso recente ilustra essa situação. O governo removeu comunidades seculares em Pequim para obras de reurbanização de um bairro que inclui um complexo turístico orçado em US$ 73 milhões (R$ 129 milhões). Os urbanistas chineses temem o desaparecimento de hábitos e tradições do país. "Queremos preservar um modo de vida existente há séculos", diz o professor de urbanismo Yao Yuan. NYT