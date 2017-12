Por decreto, São Luis do Paraitinga pode tocar apenas marchinhas tradicionais

Um decreto assinado no dia 17 pelo prefeito Alex Euzébio Torres (PR) impede que sons de outros ritmos se propaguem durante e após a apresentação das marchinhas no carnaval de São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba, a 171 km de São Paulo.

O objetivo é preservar a tradição na cidade e evitar a invasão de ritmos estranhos. São Luis do Paraitinga, que até 1981 era proibida de festejar o carnaval, virou referência no resgate das marchinhas.

O decreto prevê que a folia termina exatamente às 2h do dia 5. Durante cinco dias, 25 blocos fantasiados vão desfilar acompanhados por 7 bandas em 14 apresentações. Entre os destaques estão Bloco do Saci, Pé na Cova e Espanta Vaca. O tema Chuva de Confetes foi escolhido por votação pela internet.