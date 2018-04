Por ciúmes, jovem é esfaqueada por ex-namorado na zona Sul de SP

SÃO PAULO - Armado com uma faca, aparentemente drogado e alcoolizado, Wendel Ferreira Saturnino, de 19 anos, foi detido por policiais militares do 12º Batalhão, por volta das 22 horas, após esfaquear a ex-namorada, de 25 anos, no momento em que a vítima deixava o local de trabalho, a loja do hipermercado Carrefour localizada na altura do nº 3.906 da Avenida Santo Amaro, no Brooklin, zona sul de São Paulo.

Segundo os policiais, o rapaz, que chegou a trabalhar no mesmo local e foi dispensado por aparecer bêbado no trabalho e sob efeito de drogas, havia terminado o romance com a jovem após ver algumas mensagens no celular dela.

Minutos antes de sair do hipermercado, ela recebeu um telefonema do acusado, que a esperava do lado de fora. Com medo, a vítima combinou então de sair na companhia de uma colega.

Ao ver a ex-namorada entrando no carro da amiga, já em frente ao hipermercado, Wendel correu até o veículo e atacou a jovem, que foi ferida na cabeça e nas costas, sendo socorrida por testemunhas e levada para o Hospital Santa Paula.

Acionados, os policiais detiveram Wendel ainda no local do crime. A vítima continua internada e, apesar da gravidade dos ferimentos, não corre risco de morte. O caso foi registrado no 96º Distrito Policial, do Brooklin.