Por ciúmes, índio tenta matar tio a flechada A Justiça do Distrito Federal decretou a prisão preventiva do índio Galvino Guajajara, que tentou matar a flechada o tio, João Guajajara. O crime aconteceu sábado, no acampamento Tekohaw, em Brasília. Segundo a polícia, João confessou ter feito sexo com a mulher do sobrinho e ofereceu-lhe a própria esposa como compensação. Galvino então deu uma paulada no tio e disparou a flechada. João está fora de perigo.