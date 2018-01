Por causa da chuva, 3 linhas do Metrô têm velocidade reduzida

SÃO PAULO - Três linhas do Metrô operam com velocidade reduzida na manhã desta quinta-feira, 22, por causa da chuva na capital. A Linha 2 - Verde reduz o ritmo entre as Estações Alto do Ipiranga e Chácara Klabin. A Linha 5-Lilás tem operação mais lenta entre as Estações Capão Redondo e Largo Treze. Já a Linha 3-Vermelha opera com maior lentidão em toda a sua extensão, entre as Estações Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da capital (CGE), há previsão de temperatura máxima de 30º para o dia. Chuvas na forma de pancadas podem ocorrer no final da tarde e à noite, associadas a aproximação de uma frente fria. Ainda de acordo com a CGE, podem ocorrer pontos isolados com maior intensidade de raios, rajadas de vento e potencial para formação e alagamentos.