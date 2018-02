Por aumento, policiais queimam pneus no RS Familiares de PMs e soldados aposentados queimaram pneus em rodovias do Rio Grande do Sul para pedir aumento de salários, ontem. As fogueiras bloquearam temporariamente a BR-116, em Ivoti, a ERS-344, em Santa Rosa, e a BR-153, em Erechim. O salário inicial de um PM é de R$ 1,1 mil; a categoria quer R$ 3,2 mil. O governo fará proposta até dia 1.º.