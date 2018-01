Por ano, paulistano passa, em média, 1 mês e meio preso no trânsito

Por ano, o paulistano passa, em média, o equivalente a um mês e meio parado no trânsito. O tempo gasto diariamente para fazer a totalidade de seus deslocamentos aumentou 20 minutos entre o ano passado e agora. Em 2015, os moradores da capital gastavam 2h38 em congestionamentos, tempo que passou para 2h58. A média faz parte de um pesquisa do Ibope, encomendada pela Rede Nossa São Paulo, divulgada nesta segunda-feira, 19. Para calcular os índices, o instituto analisou a percepção do paulistano sobre mobilidade.

A Pesquisa Sobre Mobilidade Urbana considera deslocamentos como ir e voltar do trabalho, do hospital ou da academia ou deixar e buscar os filhos na escola. Entre quem usa automóvel todos ou quase todos os dias, o tempo médio para os deslocamentos chegou a 3h06. Os usuários do transporte público gastaram 3h11. Os dados sobre ciclistas e os que se deslocam a pé não foram divulgados.

Já o tempo que o paulistano passa no trânsito para fazer sua atividade principal – trabalhar ou estudar, por exemplo – bateu recorde. O número é o mais alto desde 2009, ano em que foi incluída a pergunta sobre tempo de deslocamento. Em 2016, o gasto diário é de 2h01; em 2015, era 1h44.

O secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, disse que a solução para os problemas de mobilidade em São Paulo não passa pelo aumento do número de ônibus. “Temos de continuar melhorando a velocidade média dos ônibus nos corredores. Subimos de 14 km/h para 22 km/h. A ideal talvez fosse 25 km/h. Tem de evoluir. Não pode parar ou voltar atrás.”

Para o engenheiro e mestre em Transporte pela USP, Sérgio Ejzenberg, os moradores da periferia foram os mais prejudicados. “Cresceu o número de pessoas que gastam mais de 3 ou 4 horas para o serviço. O que opera na periferia é o sistema de ônibus auxiliar, não o convencional. Esse pode ser um foco possível de problema a ser estudado”, diz.

Desgaste. A saladeira Rosenilde Silva, de 33 anos, mora na zona norte e trabalha em um restaurante no centro. Diariamente, no transporte público, leva 1h40 de casa para o trabalho – mesmo tempo gasto na volta. São mais de três horas diárias somente para se deslocar para a atividade principal. “Acordo às 5h30 e só retorno para casa por volta das 20 horas. É cansativo porque faço o trajeto de ida e volta em pé e nos horários de pico. Quando volto para casa, não dá mais disposição para fazer nada. Só descanso e durmo.”

De carro, a vendedora autônoma Daniela Boscolo, de 34 anos, gasta em todos os deslocamentos diários praticamente o mesmo tempo que Rosenilde consome somente com a atividade principal. Todos os dias, a vendedora sai da região metropolitana, onde mora, para trabalhar comercializando produtos no centro. Nesse trajeto, Daniela leva 1h30. Na volta para casa, gasta 1 hora. Porém, para se deslocar pela região central, consome cerca de uma hora. “O centro é o pior lugar para dirigir na cidade. As Marginais também são bem ruins. Quem usa ônibus também gasta muito tempo, só é menos estressante do que para o motorista de carro”, afirma.

Ciclistas. De acordo com a pesquisa, um em cada cinco paulistanos afirma já ter andado de bicicleta nas ciclovias ou ciclofaixas da cidade. Entre os que já usaram ou usam as pistas, 53% acham “pouco seguro” o trajeto nas vias exclusivas. Quando questionados, tanto ciclistas quanto os que nunca usaram as ciclovias apontaram os mesmo motivos para a causa da insegurança: furtos ou roubos, desrespeito de motoristas e motociclistas aos ciclistas, buracos e irregularidades no solo.