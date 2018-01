Por 15 dias, clube economizou cerca de R$ 15 milhões

Pela regra atual em vigor, empreendimentos com mais de 500 vagas de estacionamento estão sujeitos a ter de construir obras viárias como novas avenidas ou um viaduto. A arena palmeirense terá garagem com capacidade para 1.250 veículos.

A nova regra também determina que as obras de contrapartidas devem ser definidas em até 60 dias pela CET. Se os técnicos decidirem que as intervenções não são necessárias porque o empreendimento não gera tráfego, ainda assim o responsável pela obra terá de depositar 1% do valor da construção no Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito (Fumdet).

Antes, como não havia prazo para a CET informar as contrapartidas, um empreendimento esperava até dez anos para conseguir a regularização na CET.