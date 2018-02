População vai escolher novo visual das viaturas A Polícia Militar do Rio começará em março a substituir suas quase 6 mil viaturas. Os sedãs pequenos Gol e Logan serão trocados por um sedã médio, que deve ser o Toyota Corolla. As picapes Blazers também serão substituídas. A decisão sobre os modelos sairá após enquete que escolherá o novo visual das viaturas. Há duas opções: fundo azul com os dizeres "Polícia Militar" e "190" em branco e vice-versa. Em 10 pontos do Estado a população vai votar qual opção prefere.