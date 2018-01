População teve avanço de 0,8%

O maior crescimento em 2012 foi registrado na Região Norte (1,4%) e o menor na Sul (0,6%). A população do Centro-Oeste cresceu 1,3%, enquanto Nordeste variou 0,8% , mesmo crescimento populacional do Sudeste. Já quando foram avaliar migração, os técnicos descobriram que 39,4% não residiam em seu município de origem e 15,7% estavam em outra unidade da federação. No Distrito Federal, 48,5% das pessoas são de outros Estados; no Rio Grande do Sul, essa proporção é 3,7%.

Envelhecimento. A pirâmide etária mostra que a população está envelhecendo. A proporção de idosos, com 60 anos ou mais, passou de 12,1% para 12,6%, chegando a 14,2% na Região Sul e a 8,1% na Região Nordeste. Os dados também apontam que as mulheres ainda são maioria: correspondem a 51,3% da população. No entanto, os estudos demográficos mais recentes já mostram que esse quadro deve ser alterado nos próximos anos, mantendo-se apenas nas faixas etárias mais avançadas.