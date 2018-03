''População sente os efeitos, mas não sabe do que sofre''

As cidades têm três principais fontes de poluentes, segundo o Laboratório de Poluição da USP. O tráfego de veículos responde por até 80% da poluição de material particulado e da produção de ozônio, o grande vilão. Cerca de 10% surge pela chamada ressuspensão de solo, que é a poeira que sobe com a vida urbana - desde restos de asfalto e bactérias a borracha de pneus. O restante vem de tudo que se queima, de indústrias a fornos de pizza.

O ozônio é formado pela combinação da luz solar com os gases lançados pelos veículos. A gerente da Divisão de Qualidade do ar da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Maria Helena Martins, explica que a maioria das cidades já superou as dificuldades com gases como o dióxido de enxofre e o monóxido de carbono. "Mas o ozônio é um problema. Seu controle é mais complexo porque se forma na atmosfera."