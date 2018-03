''População não tem orientação para lidar com o imprevisível''

Como a chuva e suas consequências podem abalar psicologicamente as pessoas?

Todos precisamos e até gostamos de sol, chuva, vento. O problema é a proporção de catástrofe que esses fenômenos têm tomado. Se levar em conta que um dos fatores que mais estressam o ser humano é a imprevisibilidade, verá que o impacto na saúde da população é enorme.

Como isso aparece?

É só ligar a TV e olhar a expressão das pessoas presas em enchentes. Pânico, desorientação, impotência. São todos sintomas de estresse. E a população, especialmente a mais carente, não tem orientação específica para lidar com isso.

E como tratar desse paciente?

Imagina-se que um psicólogo lide com um paciente de maneira individual. Mas, no caso do especialista ambiental, é preciso pensar em todo o entorno, na relação desse paciente com o meio ambiente, na divisão desse espaço com os outros e nos impactos disso tudo na saúde dele.