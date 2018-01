População destrói ônibus após morte de jovem por PM Ao menos 300 pessoas participaram de protestos na tarde desse domingo, 27, na Vila Medeiros, zona norte da capital, após a morte de um rapaz de 17 anos. Ele foi atingido por um tiro dado por um policial militar, que alega que disparo acidental. Segundo a PM, três ônibus e um automóvel foram queimados pela multidão. O número de lojas saqueadas e comércios depredados ainda estava sendo analisado até as 23h. Os manifestantes bloquearam, com barricadas de lixo e entulho incendiado, os acessos à Avenida Mendes Rocha, uma das principais vias da região. Os confrontos com a PM (que usou bombas de gás e balas de borracha) se espalharam pelas ruas do entorno. Entretanto, até o fim da noite, não havia confirmação nem de presos nem de feridos.