População captura e amarra pés e mãos de acusado de estupro

SOROCABA - Suspeito de tentar estuprar uma adolescente de 16 anos, um homem foi dominado por moradores e amarrado fortemente até a chegada da Polícia Militar, no início da noite de terça-feira, 8, em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. O suspeito, que vestia apenas bermuda e tênis, teria seguido a jovem até o bairro Santa Cruz. Quando ela caminhava pela avenida Albert Sabin, ele a agarrou e tentou arrastá-la para um matagal, tapando sua boca com uma das mãos.

A adolescente conseguiu se desvencilhar e gritou por socorro. Populares correram atrás do suspeito e conseguiram derrubá-lo. Em seguida, usaram uma cinta e um cordão para amarrar os pés e as mãos do homem. Ele ficou imobilizado até a chegada da Polícia Militar. O suspeito passou por exame de corpo de delito e, segundo a PM, não apresentava sinais de agressão. A vítima disse aos policiais que o mesmo homem já havia tentado agarrá-la em outra ocasião.

A identidade do acusado não foi divulgada e a Polícia Civil apura se há outras vítimas. De acordo com a investigação do 2.º Distrito Policial, o suspeito não registra antecedentes criminais. Uma série de ataques a mulheres vem sendo investigada na cidade. O último registro aconteceu no dia 25 de outubro, quando uma mulher de 23 anos foi vítima de estupro em outra região da cidade. A polícia informou que os dois casos não têm relação.