Pontos de alagamento prejudicam trânsito em SP

A chuva contínua que atinge a capital paulista desde o início da manhã desta quinta-feira, 25, provocou ao menos cinco pontos de alagamento. Quatro deles continuam atrapalhando o trânsito, porém todos são transitáveis, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. Acompanhe a situação do trânsito no blog.

Os motoristas enfrentam alagamentos na pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, junto à Avenida Manuel Domingos Pinto; na Avenida Cruzeiro do Sul, sentido bairro, perto da rodoviária do Tietê; na Avenida Jornalista Roberto Marinho, sentido aeroporto, na altura da Avenida Jurubatuba; e na Rua da Graça, sentido único, próximo à Rua Silva Pinto.